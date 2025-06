MULTI DualSenseY-v2 45 | Il Programma Definitivo per il Controller DualSense su PC

Se sei un appassionato di gaming e desideri portare l’esperienza con il tuo controller DualSense su PC a un livello superiore, Multi DualSenseY v2 è la tua soluzione ideale. Questo software gratuito e open-source ti permette di personalizzare ogni aspetto del controller, offrendo funzionalità avanzate come LED, trigger adattivi e feedback aptico, tutto con un’interfaccia semplice e intuitiva. Scarica ora e scopri come massimizzare le potenzialità del tuo DualSense!

Se sei un possessore di un controller DualSense (PS5) e vuoi sfruttarlo al massimo sul tuo PC, DualSenseY-v2 è la soluzione perfetta per te! Questo software gratuito e open-source offre un controllo avanzato su LED, trigger adattivi, haptic back e molto altro, con la semplicità di un’interfaccia intuitiva. Scarica ora ? GitHub Unisciti al Discord ? Server Discord Supporta lo sviluppatore ? Ko-fi Aiuta con le traduzioni ? Crowdin Cos’è DualSenseY-v2?. DualSenseY-v2 è un programma alternativo e gratuito per gestire i controller DualSense su Windows, con funzionalità avanzate come: Emulazione Xbox 360 DualShock 4. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net