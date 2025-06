Muller in una big italiana | firma a zero l’annuncio dalla Spagna

Il mercato internazionale continua a sorprendere, e questa volta il protagonista è Thomas Muller. Dopo aver lasciato il Bayern Monaco, il tedesco è ora libero di scegliere la sua nuova avventura, con l’Italia come possibile destinazione. La Serie A potrebbe accoglierlo nelle prossime settimane, offrendo a Muller l’opportunità di brillare nel nostro campionato. Resta da scoprire quale squadra avrà il privilegio di ospitarlo: il futuro è ancora tutto da scrivere.

Il tedesco è ormai libero di scegliere la nuova squadra e c’è la possibilità di vederlo in Serie A nel corso della prossima stagione Il futuro di Muller è ancora tutto da scrivere. Il tedesco, che si è liberato da poco dal Bayern Monaco, sembrava essere destinato ad una esperienza in un campionato meno competitivo. Ma attenzione alla possibilità di arrivare in Italia. Si era parlato di Fiorentina, ma per il momento la Viola non ha affondato il colpo. In queste ore, però, è venuta fuori una indiscrezione che potrebbe portare l’ex Bayern in una big italiana. (Lapresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Muller in una big italiana: firma a zero, l’annuncio dalla Spagna

In questa notizia si parla di: muller - italiana - firma - zero

Muller in una big italiana: firma a zero, l’annuncio dalla Spagna; UNLIMITED PLEASURE SECONDO ATTO. ON AIR IL NUOVO CAPITOLO DELLA PIATTAFORMA CREATIVA MÜLLER MIX. FIRMA RED ROBIGLIO&DEMATTEIS, PRODUCE HAIBUN; Müller celebra 30 anni in Italia: una storia d’amore con il sapore.

Muller firma gratis in Serie A: lo manda Klose - Calciomercato.it - Ormai è pronto il suo definitivo addio: il campionato italiano lo aspetta. calciomercato.it scrive

Muller a costo zero: Inter, ecco cosa succede - Pazza idea: Muller a zero nel 2024 Il problema, enorme e avvilente per l’Inter, è l’ingaggio attuale del tedesco: Muller prende attualmente più di 14 milioni a stagione . Da interlive.it