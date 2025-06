Mpox in Italia primo caso del ceppo più pericoloso di vaiolo delle scimmie

L’Italia si confronta con una minaccia emergente: il primo caso di Mpox clade 1b, la versione più aggressiva del vaiolo delle scimmie, è stato appena segnalato. L’uomo, rientrato da un viaggio in Tanzania, ha acceso l’allarme globale. L’OMS monitora attentamente la situazione, che richiede massima attenzione e precauzione. È fondamentale essere informati per proteggere la nostra salute e prevenire la diffusione di questa nuova sfida epidemiologica. Continua a leggere.

Primo caso in Italia di Mpox clade 1b, il nuovo e più pericoloso ceppo di vaiolo delle scimmie: si tratta di un uomo adulto recentemente tornato da un viaggio in Tanzania. OMS: “Caso notificato il 4 giugno 2025”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Mpox a Terni: contagio misterioso, sotto osservazione anche i gatti di casa - Un caso sorprendente a Terni ha acceso i riflettori sulla misteriosa diffusione del virus Mpox, anche noto come ex vaiolo delle scimmie.

