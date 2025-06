Movida violenta sulla riviera gli viene negato l' accesso alla festa in due locali e spara dei colpi con la pistola a salve

Una notte di paura sulla riviera di Pescara, tra tensioni e violenza improvvisa. Un adolescente, respinto dall’accesso a due locali, ha reagito sparando con una pistola a salve tra gli stabilimenti Medusa e La Capponcina, seminando panico tra i presenti. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sul controllo della movida, lasciando la comunità in allarme e desiderosa di risposte. La situazione è ancora sotto controllo, ma le autorità stanno indagando per garantire che episodi come questo non si ripetano.

Attimi di panico nella notte tra domenica e lunedì (29 – 30 giugno) sulla riviera nord di Pescara, dove un ragazzo di circa 15 anni avrebbe sparato dei colpi con una pistola a salve tra gli stabilimenti Medusa e La Capponcina.

