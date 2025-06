Movida caotica all' Umbertino dai residenti una richiesta di risarcimento al Comune | Danni alla salute

La vivace movida dell'Umbertino a Bari ha scatenato non solo entusiasmo, ma anche preoccupazioni tra i residenti, che ora chiedono un risarcimento al Comune per danni alla salute e alla tranquillità. Con una richiesta inferiore ai 50mila euro, presentata tramite apposita procedura, si apre un nuovo capitolo sul bilanciamento tra divertimento e rispetto delle esigenze di chi vive quotidianamente questo quartiere. La vicenda evidenzia come l'equilibrio tra vita sociale e benessere sia più fragile di quanto sembri.

Una richiesta di risarcimento, inferiore ai 50mila euro, al Comune di Bari, per gli effetti negativi che sarebbero stati provocati dalla movida, ovvero "danni alla salute, per perdita del riposo notturno, esistenziali e alla quiete domestica". Ad avanzarla, attraverso la procedura della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Gli abitanti: «Risarcimento obbligato: soffrono le categorie deboli»

