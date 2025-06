Mountain Book gli Adria Inclusive Games a Terrasini mi hanno fatto vivere una interiorità profonda

Un’esperienza indimenticabile al Mountain Book Gli Adria Inclusive Games a Terrasini ha risvegliato in me una profonda interiorità. Tra sorrisi, nuove amicizie e storie di vita, ogni momento si trasforma in un ricordo prezioso. La bellezza di queste giornate sta nella capacità di farci scoprire chi siamo davvero, tra avventure e condivisione. E questa magia continua a vivere nel cuore di tutti noi...

Giusi a colazione, finalmente, mi sorride e mi dice che il suo compleanno sarà il 7 ottobre, Matilde, che ha girato il mondo con mamma Adriana, gioca a golf e dipinge, Paolo racconta della conquista della sera prima ma non ricorda chi fosse, dice sorridendo. E poi Giovanni, Francesco, o gli istruttori Lucia, Filippo, Antonio, ragazzi e ragazze che hanno preso parte agli Adria Inclusive Games che ho avuto il privilegio di vivere per due giorni.

