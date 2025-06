MotoGP Massimo Rivola a muso duro | Martin ha contratto con noi altrimenti ci sediamo davanti a un giudice

Il mondo della MotoGP si infiamma ancora una volta, tra tensioni e dichiarazioni infuocate. La disputa tra Jorge Martin e Aprilia si fa sempre più accesa, con il manager Valera che minaccia di portare la questione davanti a un giudice se non si trova una soluzione. E mentre le carte sul tavolo si mescolano, il futuro del pilota spagnolo potrebbe pendere da un filo sottile. L’attivazione di questa clausola potrebbe davvero cambiare le sorti della stagione...

La querelle Jorge Martin-Aprilia prosegue, dopo che il manager del pilota spagnolo, Albert Valera, ha gettato benzina sul fuoco nel corso dell’ultimo fine-settimana ad Assen. Intervistato da Motorsport.com, Valera ha sostenuto la validità della clausola presente nel contratto che consentirebbe a Jorge di liberarsi se dopo sei gare non fosse in una determinata posizione nella classifica del Mondiale. “ L’attivazione della clausola lascia Jorge libero di firmare con chiunque voglia per il 2026. Honda? È un’alternativa, ovviamente sì “, aveva dichiarato il manager. L’Aprilia, dal canto suo, ha ribadito più volte di non ritenere valida questa clausola,dal momento che l’iberico ha disputato una sola di queste prime sei gare a causa degli infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Massimo Rivola a muso duro: “Martin ha contratto con noi, altrimenti ci sediamo davanti a un giudice”

In questa notizia si parla di: martin - contratto - motogp - rivola

Aprilia esce allo scoperto, duro comunicato su Martin: “Il contratto va rispettato. Nessun team faccia offerte” - Aprilia torna a riaffermare con fermezza il suo impegno contrattuale con Jorge Martin, confermando la validità del contratto fino al 2026 e invitando altri team a rispettarlo.

Aprilia avverte Martin: "Ha un contratto per il 2026, pronti al tribunale". Intanto Dorna e Honda... #martin #aprilia #rivola #motogp Vai su X

"Jorge Martin ha un contratto con noi, quando starà bene tornerà sulla nostra moto. Se vuole andare via ci dovrà essere qualcosa a dire che è libero. Non saremo noi a farlo, ma sarà un giudice eventualmente. Io farò di tutto per tutelare Aprilia. Credo che fin d Vai su Facebook

Aprilia-Martin, Rivola: Se vuole andare via, o troveremo un accordo o servirà un giudice; Il futuro di Jorge Martin: le parole del suo manager, di Aprilia e Honda; Aprilia avverte Martin: Ha un contratto per il 2026, pronti al tribunale.

MotoGP, Rivola: "Martin? Per difendere Aprilia sono pronto anche ad andare in tribunale" - Ezpeleta è stato chiaro, in questo momento Martin non è libero: se non troviamo un accordo non potrà andare da nessuna parte" ... Da gpone.com

Aprilia-Martin, Rivola: "Se vuole andare via, o troveremo un accordo o servirà un giudice" - L'ad di Aprilia Racing Massimo Rivola sulla questione Jorge Martin a Sky Sport: "Il pilota ha un contratto e quando starà bene tornerà in moto. Scrive sport.sky.it