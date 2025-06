MotoGP Jorge Martin posticipa il suo ritorno in top-class | lo spagnolo non sarà al Sachsenring

Jorge Martin, protagonista della MotoGP e campione del mondo 2024, dovrà ancora attendere prima di tornare in pista. Dopo aver subito lesioni nell'incidente di Lusail, il talentuoso spagnolo ha deciso di sottoporsi a nuovi controlli medici, posticipando così il suo ritorno alla top class. La sua assenza al Sachsenring segna un ulteriore passo indietro in questa stagione emozionante, ma la speranza di rivederlo presto in gara rimane viva.

Niente appuntamento al Sachsenring (Germania) per Jorge Martin. Il pilota spagnolo non sarà ai nastri di partenza del prossimo GP in terra teutonica, undicesima tappa del Mondiale 2025 di MotoGP (11-13 luglio). Il campione del mondo 2024 della top-class si è sottoposto, infatti, a nuovi esami per valutare le proprie condizioni dopo le lesioni riportate nell’ultimo incidente del GP di Lusail, in Qatar. Ebbene, i controlli effettuati presso l’Ospedale Universitario Dexeus, come riportato dalla nota ufficiale dell’Aprilia, mostrano: “ Sullo scafoide un buon progresso clinico, con mobilità praticamente completa dell’arco di movimento dello scafoide. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin posticipa il suo ritorno in top-class: lo spagnolo non sarà al Sachsenring

