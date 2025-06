MotoGP il ‘vecchio leone’ Marc Marquez depone le ambizioni dei ‘leoncini’ e prosegue la sua Restaurazione

Marc Marquez, il "vecchio leone" della MotoGP, dimostra ancora una volta la sua straordinaria resilienza e talento, smentendo le aspettative e chiudendo con successo il doppio round Mugello-Assen. Nonostante le insidie di circuiti sfidanti, dove aveva subito sconfitte in passato, l’iberico ha risposto presente, rafforzando la sua posizione e alimentando le ambizioni di un nuovo grande capitolo. La sua performance ci ricorda che nel mondo delle corse, la vera forza sta nella capacità di rinascere.

Il double header Mugello-Assen rappresentava una sorta di trappola per Marc Marquez, poiché si trattava di affrontare due circuiti dove in passato aveva dovuto incassare più di una sconfitta. Non a caso, non si imponeva in Toscana dal lontano 2014 e in Olanda dal 2018. Lo spagnolo sapeva bene di infilarsi in un canyon ideale per le imboscate degli avversari. Un canyon dal quale El Trueno de Cervera è invece uscito rafforzato in maniera poderosa. Ha vinto tutto ciò che poteva essere vinto (entrambe le Sprint e ambedue i Gran Premi), rifilando una sonora batosta morale al compagno di squadra al Mugello e precedendo sempre il fratello cadetto. 🔗 Leggi su Oasport.it