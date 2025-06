MotoGP Francesco Bagnaia lavora per il 2026 Che può essere da protagonista in Ducati

Il weekend di Assen ha confermato che il futuro di Francesco Bagnaia è ancora legato a Ducati, un progetto su cui lavora con determinazione per il 2026. Indipendentemente da Marc Marquez, Borgo Panigale resta il suo obiettivo prioritario, grazie a un contratto solido e all’orizzonte di successi che si prospetta. Nelle dichiarazioni post-gara, Pecco ha...

Il weekend di Assen dimostra come, per Francesco Bagnaia, la mossa migliore nell’ottica del 2026 sia quella di restare in Ducati. Marc Marquez o non Marc Marquez, è Borgo Panigale il luogo a cui fare riferimento per la prossima stagione. Non solo perché esiste un contratto che andrebbe rotto, con tutte le complicazioni del caso. È soprattutto l’ aspetto agonistico a dover essere tenuto in considerazione. Nelle dichiarazioni post-gara, Pecco ha espresso con lucidità tutti i problemi che lo attanagliano. Il vulnus principale è la frenata, storico punto di forza del piemontese. Non riesce a trovare la quadra del cerchio sulla GP25, moto dai connotati differenti rispetto a quelli della GP24, dalla quale Marquez non è passato, visto che l’anno scorso ha corso con una GP23 aggiornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia lavora per il 2026. Che può essere da protagonista in Ducati

