MotoGP evoluzione molto positiva per Jorge Martin Ma il campione del mondo salterà anche il Sachsenring

Jorge Martin, protagonista di un’evoluzione molto positiva, si prepara a tornare in pista, ma il GP di Germania a Sachsenring rimane fuori portata nel fine settimana 11-13 luglio. Nonostante le aspettative alte, il pilota Aprilia deve ancora attendere il momento giusto per tornare a gareggiare, con la speranza che le prossime due settimane portino la completa guarigione. La passione e la determinazione non si fermano, e l’attesa cresce.

Niente da fare: Jorge Martin non scenderà in pista nemmeno nel GP di Germania in programma nel weekend 11-13 luglio. Il pilota Aprilia (per quanto ancora?) arrivato tra mille aspettative, non si è (quasi) mai visto in gara nel corso dell’attuale stagione. “L’evoluzione è molto positiva, ma si ritiene che siano necessarie ancora due settimane per una guarigione completa”, si legge nella nota diffusa sugli aggiornamenti medici del pilota spagnolo. Il campione del mondo in carica ha svolto degli accertamenti presso l’ Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona. Nel dettaglio, nel comunicato Aprilia si legge: “Si osserva un buon progresso clinico, con mobilità praticamente completa dell’arco di movimento dello scafoide. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGP, “evoluzione molto positiva” per Jorge Martin. Ma il campione del mondo salterà anche il Sachsenring

In questa notizia si parla di: evoluzione - molto - positiva - jorge

MotoGP, Jorge Martin (Aprilia) non rientra nel GP di Germania: l'esito degli ultimi esami; MotoGP, Jorge Martin: niente Sachsenring, l’aggiornamento sulle condizioni; MotoGP: Jorge Martin salterà il GP di Germania.

MotoGP | Martin non rientrerà al Sachsenring - MotoGP 2025 – Jorge Martin ha svolto degli accertamenti in data odierna presso Ospedale Universitario Dexeus, Gruppo Quirón. msn.com scrive

Aprilia, aggiornamento su Martin: “Buon progresso clinico, ma non sarà al Sachsenring” - L'Aprilia ha diffuso un comunicato sulle condizioni di salute di Jorge Martin in seguito all'incidente in Qatar ... Scrive formulapassion.it