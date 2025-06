MotoGP Alex Marquez già operato alla mano | il ritorno in pista prima delle vacanze?

Alex Marquez torna in sella prima delle vacanze, dimostrando determinazione e coraggio. Dopo l’intervento alla mano subito ad Assen, il talentuoso pilota spagnolo si prepara a riprendere le piste, con l’obiettivo di recuperare terreno nel Mondiale di MotoGP 2025. La sua pronta ripresa non solo testimonia la passione per la gara, ma anche la voglia di riscatto dopo l’incidente che ha interrotto bruscamente i suoi sogni iridati.

Alex Marquez è già stato operato alla mano infortunata ieri ad Assen. Il pilota spagnolo, infatti, si era procurato una frattura alla mano sinistra dopo una rovinosa caduta ad oltre 200 chilometri orari nel corso del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, dopo un contatto con Pedro Acosta. Domenica chiusa anzitempo, e per giunta nel modo peggiore e, si potrebbe dire di pari passo, anche sogni di titolo iridato. Ormai il distacco dal fratello maggiore Marc è diventato amplissimo e questo ko toglie ogni dubbio ad Alex. Ad ogni modo il pilota spagnolo si è già sottoposto ad una operazione per risolvere il problema patito ieri ad Assen con la speranza di tornare in sella nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez già operato alla mano: il ritorno in pista prima delle vacanze?

