Moto3 le prime parole di Luca Lunetta dopo l’incidente ad Assen | Poteva andare peggio…

Luca Lunetta, protagonista di un incidente spettacolare ad Assen, ha affrontato una corsa ricca di emozioni e pericoli. Dopo un week-end di tensione, le prime parole del giovane pilota sono state: “Poteva andare molto peggio”. Un episodio che ha ricordato a tutti quanto il rischio sia parte integrante dello sport, ma anche quanto la passione e il coraggio possano fare la differenza. La sua reazione testimonia la forza di chi ama sfidare ogni limite.

È stata una domenica anche di preoccupazione ad Assen (Paesi Bassi), sede del decimo appuntamento del Motomondiale 2025. Nel corso del penultimo giro della gara di Moto3, Luca Lunetta (Honda Team SIC58) è stato protagonista di un brutto incidente e per un momento si è temuto il peggio per la dinamica. Lunetta, nella percorrenza della nota chicane prima del rettilineo dei box della pista olandese, ha toccato la ruota anteriore della moto di Alvaro Carpe, finendo a terra in traiettoria e venendo investito dalle moto di Taiyo Furusato e di Adrian Fernandez, caduti anche loro senza conseguenze particolari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, le prime parole di Luca Lunetta dopo l’incidente ad Assen: “Poteva andare peggio…”

È stata confermata la frattura pluriframmentata di tibia e perone per Luca Lunetta, a seguito del brutto incidente che lo ha visto protagonista questa mattina, nel penultimo giro della gara della Moto3 di Assen. Auguriamo a Luca una pronta guarigione e di ritorn Vai su Facebook

