Moto si schianta contro auto | muore 22enne L' amico trasportato al Cardarelli

Una tragica notte ad Aversa scuote la comunità: un incidente tra moto e auto sulla via Di Jasi si è rivelato fatale per Giuseppe Serbolloni, 22 anni. Mentre il suo amico lotta tra la vita e la morte al Cardarelli, la città si stringe nel dolore di una perdita improvvisa e inattesa. Un dramma che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e crudele.

Drammatico incidente nella notte in via Di Jasi ad Aversa, dove un ragazzo di soli 22 anni, Giuseppe Serbolloni, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra una moto e una Fiat 500. Ferito gravemente anche il passeggero che era in sella con lui, scrive Casertanews.it. La vittima, classe 2003. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Si schianta in moto contro un palo: ragazzo gravissimo - Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia dopo un incidente in moto avvenuto a Camignone di Passirano.

