Mostre a Capri un’esposizione di oltre 10mila tappi

A Capri, la Fondazione Serena Messanelli Zweig apre le sue porte a un’esposizione unica nel suo genere: oltre 10.381 tappi di metallo trasformati in arte da Luigi Masecchia. Con la cura di Massimo Esposito e Bruno Flavio, questa mostra invita i visitatori a scoprire come il riciclo possa diventare una forma di espressione innovativa e sostenibile, lasciando tutti senza fiato. Non perdere questa straordinaria fusione tra creatività e rispetto per l’ambiente, in scena fino al 13 luglio.

di Marco Milano Alla Fondazione Serena Messanelli Zweig il nuovo polo culturale a pochi passi dalla piazzetta prosegue fino al 13 luglio la mostra “10.381 Tappi in mostra” di Luigi Masecchia, a cura di Massimo Esposito e Bruno Flavio. L’artista, noto per aver trasformato i tappi di metallo in un vero e proprio mezzo espressivo, con una visione innovativa e sostenibile, ha elevato un oggetto di scarto a forma d’arte, dando vita ad opere e oggetti da design di grande impatto visivo. E 10.381 è il numero dei tappi utilizzati per realizzare questa prima mostra caprese dell’artista, che mette insieme una selezione della sua più recente produzione, coniugando arte ed inclusione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: tappi - mostre - capri - esposizione

Mostre, a Capri un’esposizione di oltre 10mila tappi; “10.381 Tappi in mostra”: Luigi Masecchia porta la sua arte sostenibile alla Fondazione SMZ; Capri_Carla Chiusano presenta Tribute To_dal 12 luglio 2025.

A Capri la mostra di Luigi Masecchia: 10.381 tappi diventano arte pop e messaggio sociale - Inaugura giovedì 26 giugno alle 19 presso la Fondazione Serena Messanelli Zweig la mostra "10. Riporta ilvescovado.it

Le mostre ed esposizioni visitabili nelle Marche - Corriere Adriatico - Palazzo del Duca, venerd 13 Inaugurazione della personale di Claudio Carli “Salus”, curata da Paolo ... Secondo corriereadriatico.it