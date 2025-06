Mosche sul cibo Bassetti | Ognuna può veicolare oltre 100 tipi diversi di patogeni

Mosche sul cibo di Bassetti: ogni insetto può veicolare oltre 100 tipi di patogeni, mettendo a rischio la nostra salute. Dopo aver sottolineato i pericoli di una scarsa igiene quotidiana, come borracce sporche o spugne usurate, l'infettivologo Matteo Bassetti approfondisce ora i rischi legati alla contaminazione degli alimenti e alle cattive pratiche che favoriscono la diffusione di malattie. Un tema cruciale per salvaguardare il benessere di tutti.

Oltre ad aver messo in guardia dai pericoli per la salute derivanti da una scarsa igiene della borraccia, piuttosto che dall'uso di spugne per lavare i piatti troppo consumate, l'infettivologo Matteo Bassetti in un video pubblicato sui suoi canali social parla anche dei rischi legati alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: oltre - mosche - cibo - bassetti

Il mondo #novax continua. Oltre a denunciarli, ne pubblico nome, cognome e foto profilo, così tutti possono conoscere chi sono. Ci vediamo in tribunale Vai su Facebook

Mosche sul cibo, Bassetti: Ognuna può veicolare oltre 100 tipi diversi di patogeni.

Cibo contaminato dalle mosche: dobbiamo buttarlo? Sei sicuro della risposta? - greenMe - Innanzitutto sì, è vero, tecnicamente le mosche “vomitano” sul nostro cibo quando si posano sopra, perché, non avendo una struttura digestiva molto complessa (per esempio, non hanno i denti ... Come scrive greenme.it

Mosche sul cibo: un rischio sottovalutato per la tua salute? - MSN - Le mosche non possiedono denti o mandibole per masticare il cibo, quindi per nutrirsi rilasciano enzimi digestivi sul cibo, che lo sciolgono, e successivamente aspirano la sostanza liquefatta. Riporta msn.com