Mosca ha un nuovo obiettivo militare Kiev accusa | Recluta anche adolescenti

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica: Mosca ha messo nel mirino Sumy, una città strategica a pochi chilometri dal confine. Con circa 50.000 soldati schierati e accuse di reclutamenti tra adolescenti, la situazione si fa sempre più critica, rischiando di sconvolgere l’equilibrio regionale. La crisi non mostra segni di rallentamento, e il mondo si interroga sulle implicazioni di questa escalation. Resta aggiornato per capire come evolverà questa delicata tensione.

La città ucraina di Sumy, a soli 20 chilometri dal confine con la Russia, è il nuovo obiettivo delle forze armate russe. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Mosca ha concentrato circa 50mila soldati nella regione, con un rapporto di forze stimato intorno a tre a uno rispetto alle. 🔗 Leggi su Today.it

Sumy è il nuovo obiettivo di Mosca, Kiev preoccupata per il reclutamento di adolescenti spie - Sumy 232: il nuovo obiettivo di Mosca. La città ucraina, a soli 20 km dal confine russo, si trova al centro di una crescente tensione, con le forze russe che schierano circa 50mila soldati.

