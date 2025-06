Morto Saverio Indrio lo storico doppiatore di The Rock aveva 61 anni

Il mondo del doppiaggio italiano piange la scomparsa di Saverio Indrio, voce inconfondibile di Dwayne Johnson e di tanti altri personaggi iconici. Con una carriera ricca di successi, Indrio ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. La sua dipartita, avvenuta all’età di 61 anni, solleva molte domande sulle circostanze della perdita. Continua a leggere per scoprire di più sulla vita e l’eredità di questo talentuoso artista.

