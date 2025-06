Morto Francesco Borella il padre fondatore del Parco Nord Milano | trasformò la Breda nel polmone verde della metropoli

Il cuore verde di Milano e delle sue periferie. Francesco Borella, pioniere e sognatore, ha trasformato un’area desolata in un’oasi di natura e speranza, dando vita al Parco Nord Milano. La sua passione e dedizione hanno fatto sì che questa vasta distesa di grano diventasse il polmone verde che oggi tutti apprezziamo. La sua eredità vive nel respiro più fresco della metropoli, e il suo esempio ci ispira a custodire e valorizzare il nostro patrimonio naturale.

Sesto San Giovanni (Milano), 30 giugno 2025 – “Nel 1983 mi è stato dato in mano il mestiere più bello del mondo, per fare quello che per me è diventato il lavoro di una vita, il Parco Nord. Quest’area era assolutamente nuda, salvo un po' di grano. L’allora consorzio era in grave crisi, perché da oltre 10 anni si parlava del Parco Nord e ancora non c’era un albero”. Iniziava così il racconto di Francesco Borella, il padre fondatore e anima del Parco Nord Milano. Chi è stato. Classe 1937, architetto, urbanista e paesaggista visionario, sognatore nella realtà, è grazie a lui se da mezzo secolo anni l’area metropolitana di Milano può vivere un bosco straordinario, che attraversa e abbraccia sette Comuni ed è un custode inestimabile di biodiversità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it