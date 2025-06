Morto dopo due giorni di coma Lorenzo Rastelli travolto in monopattino a Roma

Tragedia a Roma: Lorenzo Rastelli, promettente talento del calcio e tesserato con la società Certosa, ha perso la vita a soli 17 anni, dopo essere stato coinvolto in un incidente in monopattino. Dopo due giorni di coma, il giovane è deceduto nella notte tra il 24 e il 25 giugno in via Casilina, lasciando sgomenta la comunità sportiva e non solo. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia fragile la vita sulle strade.

E’ morto a 17 anni, dopo due giorni di coma, Lorenzo Rastelli, giovane promessa del calcio romano, dopo un grave incidente in monopattino. Rastelli era tesserato con la società sportiva Certosa. Il ragazzo è deceduto lo scorso 27 giugno, dopo un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno in via Casilina, all’altezza del quartiere Centocelle. La giovane vittima si trovava a bordo di un monopattino elettrico quando, poco prima delle 2, è stato investito da una Fiat Panda condotta da un uomo di 29 anni. L’impatto è stato devastante: il giovane è stato sbalzato a terra e ha riportato gravi lesioni multiple interne. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morto dopo due giorni di coma Lorenzo Rastelli, travolto in monopattino a Roma

Incidente a Roma, scontro auto-monopattino. Il 17enne Lorenzo Rastelli muore in ospedale - Tragedia scuote il mondo del calcio giovanile romano: Lorenzo Rastelli, promettente 17enne dell'Under 17 della Certosa, ha perso la vita dopo un incidente stradale sulla via Casilina.

