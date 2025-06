Morto Attilio Gastaldi lo storico ginecologo aveva 101 anni È stato anche uno dei fondatori dell’Università degli Studi di Brescia

Addio a Attilio Gastaldi, il rinomato ginecologo bresciano che ha dedicato la vita alla cura e alla nascita di oltre 120mila bambini. Figura di spicco nel mondo medico e tra i fondatori dell’Università di Brescia, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità . Con il cuore colmo di riconoscenza, ricordiamo un uomo che ha scritto pagine indelebili di storia e umanità , e i funerali si terranno...

Brescia, 30 giugno 2025 – Si è spento questa notte all'età di 101 anni Attilio Gastaldi, il celebre ginecologo bresciano che tutti chiamavano "il papà di 120mila bambini". Una vita dedicata alla medicina e alla formazione, prima come primario di Ostetricia e Ginecologia agli Spedali Civili, poi come uno dei fondatori dell'Università degli Studi di Brescia. Si trovava nella sua abitazione, circondato dall’amore dei suoi cari. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10.30 nella chiesa del Buon Pastore in viale Venezia a Brescia. Nato nel torinese, Gastaldi arrivò a Brescia nel 1964 dopo esperienze al Policlinico San Matteo di Pavia, alla Clinica Mangiagalli di Milano e in Sardegna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it