Morto a 61 anni Saverio Indrio | era la voce italiana di The Rock e Mister Satan

Una perdita dolorosa per il mondo dello spettacolo italiano: Saverio Indrio, la voce italiana di The Rock e Mister Satan, ci ha lasciato all’età di 61 anni. Nato a Taranto e appassionato di musica e teatro, Indrio ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce inconfondibile e il suo talento poliedrico. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il doppiaggio e l’arte italiana, lasciando un’eredità che continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni indimenticabili.

È morto a 61 anni Saverio Indrio. Il doppiatore, direttore di doppiaggio e attore italiano è scomparso nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno a Roma. Nato a Taranto il 18 ottobre 1963, Indrio ha iniziato la carriera come chitarrista classico, prima di avvicinarsi al mondo del teatro presso La bottega del teatro diretta da Guglielmo Ferraiola. La voce di Saverio Indrio è diventata celebre grazie al doppiaggio dell’attore Dwayne “The Rock” Johnson, in film come Fast & Furious, Jumanji e Black Adam (prima che il personaggio passasse a Luca Ward ). Inoltre, il tarantino ha doppiato anche Kevin McNally (Joshamee Gibbs nella saga Pirati dei Caraibi ), Jimmy Smits (Bail Organa in Star Wars ), e William H. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto a 61 anni Saverio Indrio: era la voce italiana di The Rock e Mister Satan

