Morto a 19 anni in seguito ad un tragico incidente stradale | questo pomeriggio i funerali di Thomas Castellucci presso la parrocchia San Francesco a Cisterna

La comunità di Latina si stringe nel dolore per la scomparsa di Thomas Castellucci, il giovane di 19 anni vittima di un tragico incidente. Oggi, presso la parrocchia San Francesco a Cisterna, si terranno i suoi funerali, un momento di forte commozione e ricordo. Thomas, con la sua giovane vitalità, lascia un vuoto incolmabile. La sua storia ci ricorda quanto sia prezioso ogni istante di vita.

La comunità di Latina si prepara a dire addio a Thomas Castellucci, il giovane di 19 anni tragicamente scomparso sabato 29 giugno in un incidente stradale su via Nettuno. L'ultimo saluto sarà celebrato lunedì 30 giugno, alle ore 16, presso la parrocchia San Francesco. La famiglia, gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto si ritroveranno insieme per offrire un commosso tributo al ragazzo che, con la sua giovane vita, ha lasciato un vuoto difficile da colmare. La dinamica dell'incidente. Thomas stava percorrendo via Nettuno, tornando a casa dopo aver lasciato lo svincolo della Pontina in zona Borgo Montello.

