Morti a Villa Pamphili si indaga su una possibile truffa allo Stato per il film mai girato di Kaufman

Un omicidio avvolto nel mistero e un possibile scandalo finanziario: a Villa Pamphili si indaga su una tragica vicenda che coinvolge il film "Stelle della notte", un progetto di Kaufman mai realizzato ma finanziato con quasi un milione di euro. La scoperta apre un nuovo capitolo nell'intricata trama di truffe ai danni dello Stato, sollevando domande inquietanti sulla trasparenza e le responsabilitĂ dietro questa assurda vicenda. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intrigante inchiesta.

Un nuovo fronte di indagine si è aperto sul caso di Villa Pamphili. Ora nel mirino è finito "Stelle della notte" il film per cui Kaufman avrebbe ottenuto quasi un milione di euro, mai distribuito e, forse, neanche mai girato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

