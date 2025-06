Morte all’esercito di Israele | i cori dei Bob Vylan a Glastonbury mettono nei guai la BBC L’emittente | Avremmo dovuto interrompere la trasmissione

Durante il festival di Glastonbury dello scorso giugno, i cori dei Bob Vylan hanno scatenato polemiche e problemi per la BBC, che ora riconosce di aver sbagliato a non interrompere la trasmissione in diretta. La decisione di proseguire con l’esibizione ha sollevato interrogativi sulla gestione degli eventi live e sulla responsabilità mediatica. Un episodio che ci ricorda quanto sia difficile navigare tra libertà artistica e sensibilità pubblica, lasciando aperto il dibattito su come affrontare situazioni simili in futuro.

“La squadra stava affrontando una situazione in diretta, ma col senno di poi avremmo dovuto interrompere lo streaming durante l’esibizione. Ci dispiace che ciò non sia accaduto”. In una dichiarazione rilasciata in queste ore, la BBC spiega che avrebbe dovuto fermare la trasmissione in diretta della performance dei Bob Vylan al Festival di Glastonbury dello scorso 28 giugno. Il cantante del duo, infatti, nel corso del proprio set ha guidato la folla presente all’evento musicale con cori come: “ Palestina libera ” e “Morte alle IDF” (le forze di difesa israeliane, ndr). La BBC nell’occhio del ciclone – Quanto accaduto ha scatenato una forte polemica nei confronti dell’ente radiotelevisivo britannico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Morte all’esercito di Israele”: i cori dei Bob Vylan a Glastonbury mettono nei guai la BBC. L’emittente: “Avremmo dovuto interrompere la trasmissione”

