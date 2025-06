Morte alle Idf Bufera per le frasi choc su Israele | pugno duro degli Usa con Bob Vylan

La polemica esplode nel mondo dello spettacolo e dell'informazione: le dichiarazioni shock di Bob Vylan durante il festival di Glastonbury hanno scatenato un terremoto mediatico. La BBC si scusa pubblicamente per aver trasmesso in diretta quelle parole, mentre il gruppo punk-rap britannico alimenta il fuoco con cori contro le IDF. Un episodio che mette in discussione i limiti della libertà di espressione e le responsabilità dei media. Il primo passo verso un dibattito più consapevole è appena stato fatto.

La BBC "si rammarica" e si scusa per non aver sospeso la diretta streaming del festival musicale di Glastonbury dopo le dichiarazioni anti-israeliane di un gruppo punk-rap britannico. "Col senno di poi avremmo dovuto cancellare la diretta streaming durante l'esibizione. Ci dispiace che non sia successo", ha dichiarato l'emittente a proposito dello show di Bob Vylan, in cui il gruppo ha guidato la folla nei cori di "Morte alle IDF". Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato nel fine settimana che "non ci sono scuse per questo tipo di spaventoso incitamento all'odio". La BBC ha affermato che "milioni di persone" hanno seguito la loro copertura del festival "ma un'esibizione nei nostri live streaming includeva commenti profondamente offensivi". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Morte alle Idf". Bufera per le frasi choc su Israele: pugno duro degli Usa con Bob Vylan

