Mortaio e basilico | Miss Italia alle prese con il pesto a Sestri Levante

Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti, ha conquistato il cuore di Sestri Levante con il suo entusiasmo e il suo sorriso contagioso. Accompagnata dai rappresentanti dell’associazione culturale O Leudo, ha partecipato a un’esperienza unica tra mortaio e basilico, simboli della tradizione locale. Dopo aver ricevuto un caloroso benvenuto dal Sindaco, Miss Italia si è detta entusiasta di scoprire le meraviglie di questa città affascinante, dimostrando ancora una volta come bellezza e cultura possano incontrarsi in perfetta armonia.

Lunedì mattina, accompagnata dai rappresentanti dell'associazione culturale O Leudo, ha fatto tappa a Sestri Levante Ofelia Passaponti alias Miss Italia 2024. "Grazie per l'accoglienza in questa città bellissima - ha detto Miss Italia dopo essere stata accolta in municipio dal Sindaco.

Miss Italia 2024 a Sestri Levante, il sindaco Solinas: “Ragazza solare e piena di entusiasmo” - â€śÈ stato un incontro piacevole con una ragazza solare, piena di entusiasmo, gentile e semplice - Come scrive genova3000.it