Morta una persona investita da un treno in stazione Ritardi sul passante ferroviario

Un tragico incidente si è verificato lunedì pomeriggio alla stazione di Monza, dove una persona è stata investita da un treno e ha perso la vita. L’evento ha causato notevoli disagi sul passante ferroviario, con ritardi e bus sostitutivi. Le autorità sono immediatamente intervenute per le operazioni di soccorso e accertamenti. La comunità si stringe nel dolore, in attesa di chiarimenti sulle circostanze di questa drammatica tragedia.

Dramma sui binari lunedì pomeriggio. Una persona, di cui non si conoscono identità e dettagli, è morta alla stazione di Monza intorno alle quattro e un quarto. Immediati i soccorsi con i sanitari del 118 allertati in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. Presenti anche i carabinieri e i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Treno travolge e uccide una persona: morta ragazza di 24 anni. Circolazione in tilt - Giovedì pomeriggio, a Cadorago, nel Comasco, una ragazza di 24 anni è stata tragicamente investita e uccisa da un treno tra via Francesco Baracca e via Armando Diaz.

Tragedia alla stazione ferroviaria di San Severo, dove una giovane donna è morta, investita da un treno merci di una ditta esterna alle Ferrovie dello Stato. Sul posto stanno operando le forze di Polizia, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Dis Vai su Facebook

Persona travolta dal treno: ritardi e cancellazioni alla stazione - Tragedia oggi nel pomeriggio di lunedì 30 giugno 2025 alla stazione di Monza, dove una persona è stata investita e uccisa da un treno in transito al Binario 1. Lo riporta primamonza.it

Investita da un treno, muore alla stazione di Trento - Blitz Quotidiano - Una persona è morta investita da un treno alla stazione ferroviaria di Trento questo pomeriggio verso le 16. Segnala blitzquotidiano.it