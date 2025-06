Morsa al volto da un ratto nella Rsa Il figlio | Faccio causa al Comune

Una scena inquietante scuote la tranquillità di Cerreto d’Esi: una donna di 98 anni, Vilma Rabarbari, vittima di un attacco selvaggio da parte di un ratto nella RSA di Palazzo Refi. Tre ferite profonde e il volto sfigurato sono il triste risultato di questa aggressione. Ora, il figlio decide di fare giustizia, intentanto una causa contro il Comune. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture per anziani e sulla responsabilità delle istituzioni.

CERRETO D’ESI (Ancona) Tre morsi profondi lasciati da un grosso ratto, che hanno sfigurato e insanguinato il volto di una donna di 98 anni, Vilma Rabarbari, mentre stava dormendo nella Rsa di Palazzo Refi, nel centro di Cerreto d’Esi (Ancona), dove è ospite da un paio di anni. L’anziana, affetta da problemi di demenza, è stata attaccata dal roditore verso le 3 della notte tra giovedì e venerdì, prima di essere trasferita, tre ore dopo, al pronto soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano, dove tuttora è ricoverata. A darne notizia è suo figlio, il 72enne Paolo Fugiani, che attacca il Comune perché, a suo dire, le condizioni sanitarie non sarebbero ottimali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morsa al volto da un ratto nella Rsa. Il figlio: "Faccio causa al Comune"

