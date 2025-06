Morsa al volto da pitbull, madre di due figli sfigurata a Liverpool (FOTO).

Una serata apparentemente tranquilla a Liverpool si è trasformata in un incubo quando Cody Davies, madre di due figli, è stata brutalmente aggredita da un cane “tipo pitbull” mentre passeggiava lungo Mathew Street. La donna, sfigurata e con 20 punti di sutura al volto, ha rischiato la vita per aver semplicemente cercato di accarezzare l’animale. Un episodio che solleva ancora una volta la questione della sicurezza urbana e del controllo sugli animali aggressivi.

Aggredita in pieno centro: 20 punti di sutura al volto per una mamma. Una tranquilla serata fuori si è trasformata in un incubo per Cody Davies, 31 anni, mamma di due figli. La donna è stata aggredita da un cane "tipo pitbull " mentre passeggiava lungo Mathew Street, nel centro di Liverpool, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno 2025. La giovane mamma si era avvicinata per accarezzare l'animale, che sembrava giocoso insieme al suo padrone. Ma in pochi istanti, il cane è balzato e l'ha morsa al volto, lasciandola con gravi ferite. La testimonianza: 'Saltato addosso senza avviso'. «Mi sono avvicinata per accarezzarlo, ma il padrone non mi ha detto nulla.