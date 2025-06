Mornico Losana set di un reality | Non è solo tv | una nuova crescita

Mornico Losana, un pittoresco borgo di appena 700 abitanti in provincia di Pavia, sta vivendo una vera e propria rinascita. Da simbolo di spopolamento e declino economico, si sta trasformando in un esempio virtuoso di resilienza, attirando l’attenzione internazionale. La sua unicità ha conquistato i produttori di Chateau Meiland, che hanno scelto il paese come sfondo per il loro reality di successo. Una storia di crescita e innovazione che continua a sorprendere e ispirare.

MORNICO LOSANA (Pavia) Da borgo in lotta contro lo spopolamento e il declino economico a esempio virtuoso che attira l'attenzione internazionale. Su Mornico Losana, paese di 700 abitanti, si sono accesi i riflettori della nuova stagione di Chateau Meiland, uno dei reality piĂą seguiti nei Paesi Bassi, che scartando mete piĂą note come Bellagio o Sanremo, lo ha scelto per ambientare l'intero format. La famiglia Meiland, protagonista del programma, ha acquistato e sta ristrutturando una casa storica del Settecento nel centro del borgo. Ma dietro le telecamere si cela una trasformazione piĂą profonda.

