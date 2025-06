Moreno Torricelli | Mia moglie è morta di leucemia i miei figli ancora non lo sanno

Moreno Torricelli, ex terzino della Juventus, ha affrontato una perdita devastante: la morte di sua moglie Barbara a causa della leucemia, un dolore che ha custodito nel cuore in silenzio, senza ancora rivelare ai suoi figli. Dopo aver lasciato il calcio nel 2010, ha scelto di dedicarsi alla famiglia e alla memoria di Barbara, trovando forza nel ricordo e nella speranza di un domani migliore. La sua storia è un esempio di resilienza e amore incondizionato.

Quando la moglie Barbara è morta di leucemia Moreno Torriccelli, ex terzino della Juventus, ha voluto dire addio anche a un'altra parte della sua vita, quella legata al mondo del calcio. Da allora, dal 2010, ha detto no a qualsiasi esperienza come allenatore dopo aver già appeso i tacchetti al. 🔗 Leggi su Today.it

Il dramma della moglie - Moreno Torricelli compie 53 anni: la falegnameria, il soprannome Geppetto, il dramma della moglie e la nuova vita in Val d’Aosta - Corriere.it - Lui decide di lasciare il calcio e dedicarsi in tutto e per tutto ai tre figli Arianna, Alessio e Aurora. Secondo corriere.it