Morcone il RaRo Festival accende il borgo con un viaggio esperienziale lungo l’Appia Unesco

Immergetevi nell'incantevole borgo di Morcone, dove il Raro Festival accende le sue luci e trasforma le strade in un palcoscenico di storia, arte e benessere. Il 5 e 6 luglio, tra danze storiche, laboratori e spettacoli, vivrete un viaggio esperienziale lungo l'Appia UNESCO, portando alla scoperta tesori nascosti e tradizioni secolari. Un'occasione unica per immergersi nel passato e riscoprire il presente. Non mancate!

Comunicato Stampa Il 5 e 6 luglio danze storiche, laboratori e spettacoli tra storia, costume e benessere psico-fisico nell'ambito del progetto "Memorie dal Grand Tour" Nel Borgo di Morcone, in occasione della seconda edizione del "RaRo Festival del Lavoro Creativo

