Morata dice di no al Qatar per essere nei Mondiali

Il calcio è fatto di scelte e passioni, e questa volta Álvaro Morata sceglie di mettere il cuore davanti ai soldi, rifiutando il Qatar per concentrarsi sui Mondiali. Un gesto che dimostra come la carriera possa essere anche una questione di valori e ambizioni autentiche. La sua decisione apre nuovi scenari nel mercato e accende ancora di più l’attesa per le prossime sfide internazionali.

2025-06-30 12:42:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Álvaro Morata Continua a negoziare il suo trasferimento a COME Di Cesc Fabregas. È un’operazione a tre bande, ma Nell’ambiente del giocatore c’è ottimismo in modo che l’operazione possa finire chiudendo tra Galatasaray, Milano e la squadra di cui sopra guidata dall’allenatore spagnolo. Tutto avanza verso di esso, ma la cosa sorprendente è quella L’attaccante ha fermato il suo possibile arrivo in Qatar alternativa che era apparsa fortemente, ma Morata vuole continuare, o meglio tornare, in una lega di primo livello perché nella sua testa sta combattendo il suo Presenza nei Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Milan, c’è il sì di Modric. Reijnders, addio vicino. Morata dice tutto. Mercato … - Oggi il Milan è al centro della scena calcistica: il sì di Luka Modric potrebbe segnare un passo audace verso un nuovo capitolo, mentre l’addio di Tijjani Reijnders apre a nuove opportunità.

Morata al Galatasaray, il calciatore in Turchia con la moglie Alice Campello - LaPresse; Qatar 2022, Spagna: le auto di Morata dalla Jeep alle tedesche; Morata: «In Spagna molti mi odiano, vorrei che i miei figli vivessero dove nessuno può riconoscerli.

Morata, risultato poteva essere diverso ma Donnarumma è grande - MSN - "Abbiamo fatto un'ottima partita, il risultato non è come avrebbe potuto essere ma avete uno dei migliori portieri al mondo, anche lui gioca e oggi è stato troppo forte". Scrive msn.com

Morata: "Probabilmente lascerò la nazionale. In Spagna mi è difficile essere felice, non c'è rispetto" - Alvaro Morata lancia un`altra bordata alla Spagna: `Mi è molto difficile essere felice lì, non c`è rispetto`. Segnala calciomercato.com