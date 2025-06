Morabito | Quando Noa Lang era un giocatore del Brugge è stato molto vicino al Milan

Durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, Vincenzo Morabito ha svelato interessanti retroscena su Noa Lang, il talentuoso attaccante del Brugge, che in passato era stato molto vicino al Milan. Un nome che continua a far sognare i tifosi rossoneri, riaccendendo l’attenzione sul calciomercato e sulle potenzialità di un colpo di mercato ancora possibile. La certezza? La passione per il calcio italiano non si spegne mai.

Intervenuto nel corso della trasmissione "A Pranzo con Chiariello", Vincenzo Morabito ha parlato di Non Lang, accostato in passato al Milan.

