Monza nuova proprietà USA con Baldissoni e Burdisso | piace De Rossi per la panchina

Il Monza si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con una gestione fresca e ambiziosa che mira a portare il club ai vertici. Con Baldissoni e Burdisso alla guida e l'obiettivo di affidare la panchina a De Rossi, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di consegne ai nuovi proprietari americani. Una svolta epocale che potrebbe finalmente consacrare il Monza come protagonista nel calcio italiano.

Oggi potrebbe essere la giornata chiave per il passaggio di consegne ai vertici del Monza. Un passaggio storico, destinato a chiudere l’era Fininvest per spalancare le porte al primo vero progetto americano nella storia del club brianzolo. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, la firma che sancirà la cessione della maggioranza delle quote è attesa entro sera. Sul piatto ci sarebbe un’offerta complessiva da circa 30 milioni di euro, forse comprensiva di bonus, avanzata da Beckett Layne Ventures, società di venture capital con sede a Larchmont, New York. Il piano degli investitori: controllo totale entro un anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it