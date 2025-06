Monza continuano le trattative con gli americani | la fumata bianca ancora non è arrivata

Le trattative per il passaggio di Monza in mano americana sono in pieno fermento: la fumata bianca ancora non si è vista, ma l’80% del club lombardo vale già 30 milioni. Con Beckett Layne Ventures al lavoro, ci vorranno circa 2-3 mesi per finalizzare l’operazione. Restate sintonizzati, perché il futuro dei brianzoli si sta delineando con grande entusiasmo e sorprese all’orizzonte.

