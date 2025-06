Monza americano oggi le firme | un affare da 30 milioni E sul mercato può cambiare tutto

Oggi a Monza, il mondo del calcio si prepara a una rivoluzione: il fondo di imprenditori americani siglerà un accordo da 30 milioni con Fininvest, prendendo la maggioranza. Galliani resta in sella, ma il titolo di allenatore è ancora incerto tra Bianco e De Rossi. Un mercato in fermento che potrebbe cambiare le sorti del club e dello sport italiano. La sfida è appena iniziata, e tutto può succedere.

Oggi il fondo di imprenditori Usa procederà al "signing" con Fininvest. Rileverà la quota di maggioranza. Galliani resta ad. Dubbi sulll'allenatore Bianco, piace De Rossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Monza americano, oggi le firme: un affare da 30 milioni. E sul mercato può cambiare tutto

In questa notizia si parla di: monza - americano - firme - affare

Il Monza americano, club verso la cessione fra rabbia e speranze: “Fine del ciclo Galliani” - Il Monza, simbolo di speranza e passione, si trova ora sul filo del rasoio tra rabbia e attese di un cambiamento epocale.

Perché il calcio italiano è diventato un affare per i fondi internazionali? Negli ultimi anni, club storici stanno passando nelle mani di investitori stranieri. Ma quali sono i motivi dietro questa corsa al calcio italiano? Asset sottostimati e club in difficoltà, ma co Vai su Facebook

Monza americano, oggi le firme: un affare da 30 milioni. E sul mercato può cambiare tutto; Dopo la retrocessione in B e in attesa della firma sulla cessione del club da Fininvest al fondo americano Blue Crow. Il Monza “lascia“ Colpani: 16 milioni trattabili; Monza, un sogno americano per l'addio della famiglia Berlusconi al calcio.

Il Monza diventa statunitense: attesa oggi la firma per la cessione - di maggioranza del Monza da Fininvest alla cordata statunitense riunita nella società di venture capital Beckett Layne Ventures con sede a ... Si legge su calcioefinanza.it

Monza, un sogno americano per l'addio della famiglia Berlusconi al calcio - In arrivo le firme, cambia tutto: un fondo al comando con Baldissoni e Burdisso ds. Secondo tuttosport.com