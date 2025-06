Montoro ridotta in appello la condanna per spaccio

Montoro, protagonista di un importante episodio giudiziario, vede oggi una svolta significativa: in secondo grado, la Corte di Appello di Napoli ha ridotto la condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. Un risultato che apre nuove prospettive e solleva interrogativi sul percorso di giustizia, dimostrando che anche nei casi più complessi la legge può offrire speranze di revisione e secondo verità.

Montoro – Si è concluso davanti alla Corte di Appello di Napoli, II Sezione Penale, il processo di secondo grado che ha visto un uomo, sottoposto a misura cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti, ottenere una significativa riduzione della pena. L'imputato, attualmente ancora agli.

