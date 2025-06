Montella i Carabinieri arrestano 41enne | dovrà scontare oltre 4 anni di carcere per reati gravi

Nella tranquilla Montella, la sicurezza viene mantenuta con fermezza: i Carabinieri hanno arrestato un 41enne per gravi reati, in esecuzione di un ordine di detenzione. Un duro colpo contro il crimine locale, dimostrando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la comunità . L’uomo dovrà scontare oltre 4 anni di carcere. La sicurezza di Montella è una priorità che non si ferma mai.

I Carabinieri della Stazione di Montella, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato un 41enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avellino. L’uomo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

