Monteforte Irpino il generale La Gala | Intitolare una caserma significa rinsaldare il legame tra Arma e comunità

Monteforte Irpino si prepara a rafforzare il suo legame con l'Arma grazie all'intitolazione della caserma al carabiniere Giuseppe Covino. In questa occasione significativa, il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della legione “Campania”, ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo e i valori di chi ha dato la vita per la sicurezza della comunità , confermando così il suo impegno nel rafforzare il senso di appartenenza e solidarietà tra forze dell’ordine e cittadini.

Monteforte Irpino – A margine della cerimonia di intitolazione della stazione carabinieri di Monteforte Irpino alla memoria del carabiniere Giuseppe Covino, il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della legione carabinieri “Campania”, ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

