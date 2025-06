Montagna | due alpinisti precipitano su Presolana | un morto

Una fresca alba sulla Presolana si è trasformata in tragedia: due alpinisti sono precipitanti lungo la cresta che collega la vetta di Castione alla Presolana Occidentale, a circa 2400 metri, con un bilancio tragico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente l’elisoccorso e i soccorritori, ma la discesa si è rivelata fatale per uno dei due escursionisti. Il medico ha...

Due alpinisti che stavano percorrendo la cresta che collega la vetta della Presolana di Castione alla Presolana Occidentale, a circa 2400 metri di quota, sono precipitati questa mattina in una zona particolarmente impervia. Sul posto l'elisoccorso del 118, che ha trasportato in quota i tecnici del Soccorso alpino e li ha sbarcati in un canale situato lungo la Via normale di accesso alla Presolana di Castione. Le operazioni Il medico ha constatato il decesso di uno dei due alpinisti, un 67enne. L'altro alpinista – di 66 anni – è stato valutato, recuperato e trasportato nella piazzola del Centro operativo di Clusone.