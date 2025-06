Mondiale per Club scoppia il caso | in arrivo una lunga squalifica

Mondiale per Club, scoppia il caso: in arrivo una lunga squalifica. Le telecamere hanno catturato un episodio controverso in campo, con il giudice sportivo pronto ad avviare la prova TV e a penalizzare pesantemente il giocatore coinvolto. Al di là delle polemiche sull’organizzazione, uno dei tornei più attesi sta regalando emozioni e discussioni calde, dimostrando ancora una volta che nel calcio nulla è mai scontato.

Le telecamere inquadrano un episodio particolare in campo, può scattare la prova tv e una squalifica di diverse partite da parte del giudice sportivo: cosa è accaduto A prescindere da ciò che si possa pensare e dai tanti aspetti discutibili nell’organizzazione dell’evento, al Mondiale per Club non ci si sta annoiando, tutt’altro. E’ un torneo che per gli appassionati sta riservando di sicuro tanti spunti di dibattito. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In campo, si è già assistito ad alcuni risultati francamente sorprendenti, lo spettacolo e le giocate di alto livello non mancano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mondiale per Club, scoppia il caso: in arrivo una lunga squalifica

