Mondiale per club Psg e Bayern Monaco volano ai quarti Il programma delle gare di oggi

Il Mondiale per Club si anima con emozioni da cardiopalma: il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco conquistano i quarti, pronti a sfidarsi in una sfida che promette scintille. Dopo aver superato rispettivamente Inter Miami e Flamengo, queste due grandi formazioni si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa competizione avvincente. Chi avrà la meglio? Restate sintonizzati per scoprire quale storia epica si scriverà nel prossimo confronto!

Milano, 30 giugno 2025 - Dopo Palmeiras e Chelsea, anche Paris Saint Germain e Bayern Monaco staccano il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club. I francesi demoliscono 4-0 l' Inter Miami dell'ex Messi, mentre i tedeschi devo faticare maggiormente per eliminare il Flamengo, che si arrende 4-2. I campioni d'Europa e quelli di Germania daranno vita nel prossimo turno a una delle sfide sicuramente più elettrizzanti della competizione in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Uragano Psg. Basta il primo tempo al Paris Saint Germain per archiviare la pratica Inter Miami. Dopo sei minuti Joao Neves porta avanti i suoi.

