mondiale per club poker del bayern monaco al flamengo 4 2 ai quarti super match contro il psg

Il Bayern Monaco si prepara a sfidare il PSG nei quarti di finale del Mondiale per club, dopo aver superato con sicurezza il Flamengo 4-2 ad Miami. Una prestazione spettacolare, tra autogol, rigori e reti decisive, ha messo in mostra il talento e la determinazione dei bavaresi. Ora, l’atteso match contro i parigini promette spettacolo e emozioni: chi salirà sul podio mondiale? La posta in gioco è altissima, e il prossimo appuntamento è alle porte.

Il Bayern Monaco si è qualificato ai quarti di finale del Mondiale per club battendo per 4-2 (3-1) il Flamengo nel match degli ottavi giocato all'Hard Rock Stadium di Miami. Queste le reti: nel pt 6' Pulgar (autogol), 9' Kane, 33' Gerson, 41' Goretzka; nel st 10' Jorginho (rigore), 28' Kane. Nei quarti il Bayern affronterà il Psg, che oggi ha eliminato l'Inter Miami.

