Mondiale per Club Kane trascina il Bayern Monaco | 4-2 al Flamengo Ora il PSG ai quarti

Il calcio internazionale si infiamma: Kane trascina il Bayern Monaco a una vittoria scoppiettante contro il Flamengo, con il risultato di 4-2 negli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’attaccante inglese si conferma protagonista indiscusso, aprendo la strada ai quarti di finale. Una sfida emozionante che promette ulteriori sorprese e rende ancora più avvincente questa competizione di livello mondiale. Restate sintonizzati: il meglio deve ancora venire!

2025-06-29 21:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: CALCIOMERCATO 29 giu 2025, 23:50 Ultimi aggiornamenti: 30 giu 2025, 00:07 Flamengo-Bayern Monaco, ottavi di finale del Mondiale per Club Il Bayern Monaco batte il Flamengo 4-2 grazie a uno scatenato Kane e centra così la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club. All’Hard Rock Stadium va in scena una partita movimentata fin dai primi minuti, con il Bayern che la sblocca grazie all’autogoal di Pulgar. Il raddoppio lo firma Kane. Gerson, poi, accorcia le distanze, ma prima dell’intervallo c’è spazio per il goal del momentaneo 1-3 di Goretzka. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: bayern - monaco - flamengo - mondiale

95 partite con il Bayern Monaco: ? 85 gol 26 assist 50 partite in questa stagione con i bavaresi ? 41 gol 10 assist Con la doppietta di oggi contro il Flamengo è a quota 3 gol in 4 partite nel Mondiale per Club. Quest'anno è riuscito a vincere il primo trof Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB | 4-2 al Flamengo, Bayern Monaco ai quarti. Kane trascina i suoi, tra i carioca a segno Gerson e Jorginho #ANSA Vai su X

