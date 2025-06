Mondiale per club | Inter eliminata dalla Fluminense 0-2 Nerazzurri spenti Resta la Juve | contro il Real Madrid

Il Mondiale per Club 2025 si tinge di amarezza per l'Inter, eliminata al primo ostacolo dalla determinata Fluminense con un secco 2-0. Al Bank of America Stadium di Charlotte, le reti di Cano e Hercules hanno spento ogni sogno nerazzurro, lasciando in corsa soltanto la Juventus contro il Real Madrid. La competizione si fa avvincente: chi si aggiudicherà il trofeo?

Finisce agli ottavi di finale l'avventura dell'Inter al Mondiale per Club 2025. Al Bank of America Stadium di Charlotte la Fluminense ha vinto 2-0 grazie alle reti di Cano ed Hercules, inutile il forcing finale da parte di Lautaro e compagni: i carioca volano ai quarti e sfideranno la vincente di Manchester City-Al Hilal, nuova squadra dell'ex Inter Simone Inzaghi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Inter eliminata dalla Fluminense (0-2). Nerazzurri spenti. Resta la Juve: contro il Real Madrid

In questa notizia si parla di: mondiale - club - fluminense - inter

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club: Live Reaction Inter-Fluminense Ottavi di Finale Vai su X

I tifosi del Fluminense sono sicuri di eliminare l’Inter dal Mondiale per Club e per le strade di Charlotte, in attesa della partita, uno dei cori più ascoltati è questo: “L’Inter morirà” Vai su Facebook

Frattesi torna in Italia, niente Inter-Fluminense e Mondiale per Club finito. Pio Esposito...; Inter-Fluminense 0-2, cronaca e tabellino: nerazzurri out, decidono Cano e Hercules; Inter-Fluminense 0-2, risultato e highlights della partita al Mondiale per Club: nerazzurri eliminati.

Mondiale per club, disastro Inter: il Fluminense elimina i nerazzurri per 2-0 - L'undici di Chivu è troppo nervoso e subisce il raddoppio con Hercules, venendo eliminato dal Fluminense di Thiago ... ilgiornale.it scrive

Inter a casa, è fuori dal Mondiale! Impresa Fluminense, nerazzurri da 5 competizioni a 0 titoli - Due legni di Lautaro e Dimarco, i brasiliani capitalizzano le occasioni e vanno ai quarti ... Scrive tuttosport.com