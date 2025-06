Mondiale per Club in attesa di Inter Fluminense parla Portaluppi tecnico dei brasiliani | Dicono che sono favoriti ma in campo…

Mancano poche ore al tanto atteso scontro tra Inter e Fluminense ai quarti di finale del Mondiale per Club. Mentre i brasiliani si presentano come favoriti, l’allenatore Renato Portaluppi non si lascia intimidire e parla con determinazione in conferenza stampa. La sfida promette emozioni forti: chi avrà la meglio in questa battaglia di talento e cuore? È il momento di scoprire cosa ha detto il tecnico dei brasiliani.

In conferenza stampa Renato Portaluppi, tecnico della Fluminense, ha parlato alla vigilia della sfida, dei brasiliani, contro l'Inter degli ottavi di finale del Mondiale per Club: ecco le risposte alla stampa. SUL MATCH CONTRO L'INTER – «Sappiamo quanto siano



