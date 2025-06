Mondiale per Club Guardiola risponde a Klopp | Tanti vorrebbero essere qui

Roma, 30 giugno 2025 – Pep Guardiola si è recentemente espresso con fermezza sul dibattito acceso attorno al Mondiale per Club, un torneo che divide opinioni tra entusiasmo e critiche. In un contesto internazionale acceso, le sue parole aggiungono un ulteriore livello di interesse a una competizione che, nonostante le controversie, continua a catturare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Tanti vorrebbero essere qui, ma solo alcuni hanno il privilegio di vivere questa sfida globale.

Roma, 30 giugno 2025 - Pep Guardiola ha risposto a Jurgen Klopp sul caldissimo tema relativo al Mondiale per Club. La competizione che si sta tenendo negli Stati Uniti, arrivata ora al turno degli ottavi di finale, continua a far discutere i tifosi ma soprattutto gli addetti ai lavori. Tra chi lo apprezza e chi invece lo ritiene una perdita di tempo ed energie, il torneo continua a far parlare di sé. Recentemente si è esposto con forza in merito Jurgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool che ha deciso di prendersi una pausa dal ruolo di tecnico nel mondo del calcio. Il manager tedesco si è espresso in maniera molto critica e negativa sul Mondiale per Club, motivo per cui il collega e amico Guardiola è stato interpellato sulla questione dai giornalisti, alla vigilia dell'ottavo di finale tra il suo Manchester City e l' Al Hilal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club, Guardiola risponde a Klopp: "Tanti vorrebbero essere qui"

