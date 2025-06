Mondiale per Club FIFA 2025 Inter - Fluminense diretta gratis DAZN in chiaro Canale 5

Il grande giorno è arrivato: lunedì 30 giugno alle 21, il Bank of America Stadium si accenderà per uno degli incontri più attesi dell'anno! Inter e Fluminense si sfideranno negli ottavi di finale della FIFA Club World Cup 2025, un match imperdibile che potrai seguire in diretta gratuita su DAZN e in chiaro su Canale 5. Non perdere questa sfida epica: preparati a vivere ogni istante di pura emozione!

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Lunedì 30 giugno alle 21 in Italia (diretta gratuita DAZN e in chiaro su Canale 5), il Bank of America Stadium sarà il teatro di un evento storico: gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup 2025 tra l'Inter e il Fluminense.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

? #Inter-Fluminense: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club Vai su X

Mondiale per Club, si riparte: il calendario della fase a eliminazione diretta, da Inter-Fluminense sino alla finale! Vai su Facebook

LIVE Alle 21 Inter-Fluminense: Chivu con Seba Esposito e Lautaro dal 1'; Inter-Fluminense, probabili: Seba Esposito con Lautaro. Thuram dalla panchina?; Inter-Fluminense: dove vedere in tv e orario della sfida del Mondiale per Club.

DIRETTA: Inter-Fluminense LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla gara degli ottavi del Mondiale per Club - L'Inter di Chivu affronta i brasiliani del Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club: seguiamo in diretta la gara, tutti gli aggiornamenti LIVE! Lo riporta msn.com

